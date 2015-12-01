مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بفلسطين، الثلاثاء تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. يأتى ذلك فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة "بيت فوريك" شرق مدينة نابلس بعد إغلاق مداخلها.

وقد استشهد شاب فلسطيني منذ قليل بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم.

وقالت مصادر صحفية إسرائيلية إن أحد الجنود شاهد فلسطينيا يحمل سكينا ويحاول طعن مستوطن فقام بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابة الشاب الفلسطيني والذي بقى ينزف حتى أعلن استشهاده منذ قليل.

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