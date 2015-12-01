بالصور.. مدير أمن أسوان يجتمع بأفراد الشرطة ويؤكد دورهم الحيوى والفعال

عقد اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان اجتماعا موسعا بأفراد الشرطة بقاعة الاجتماعات بمديرية الأمن.

بدأ الاجتماع الذى حضرته بعض القيادات الأمنية بالمحافظة بالترحيب بالحاضرين، وأكد اللواء عمر ناصر خلال الاجتماع الدور الحيوى والفعال للأفراد فى تحقيق منظومة الأمن المتكاملة، وتوعيتهم بالمرحل الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأكد على الأفراد على حسن المعاملة بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين والمعاملة الحسنة والجيدة فى إطار القانون والعمل على إحساس المواطنين بالأمن والطمأنينة واستمع سيادته لمطالبهم وأكد على سرعة تلبيتها فى إطار الشرعية والقانون.



>