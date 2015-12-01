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نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد بروتوكول تعاون مع دار الأوبرا المصرية

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد بروتوكول تعاون مع دار الأوبرا المصرية نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد بروتوكول تعاون مع دار الأوبرا المصرية
عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، وذلك فى إطار سلسلة البروتوكولات التى تقوم بها النقابة مع الهيئات والمؤسسات المختلفة من خلال لجنة العلاقات العامة، وذلك بهدف توفير العديد من الخدمات الهامة والمتنوعة لأعضاء النقابة.

وتضمن البروتوكول بحصول المهندسين على نسبة خصم وتخفيضات على برامج فرق دار الأوبرا "فرقة الأوبرا - فرقة البالية - فرقة الأوكسترا - فرق الموسيقى العربية".

وقالت سمر شلبى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن نقابة مهندسى الإسكندرية كإحدى المؤسسات الهامة بالدولة حريصة على أن تكون بروتوكولات التعاون التى تقوم بها مع المؤسسات الكبرى والهامة بالدولة.

وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمة جديدة ومميزة للأعضاء ضمن سلسلة البروتوكولات التى تعقدها النقابة مع العديد من الهيئات والمؤسسات المختلفة بالإسكندرية.

وأضاف المهندس هادر ميتو، وكيل النقابة، أن النقابة تسعى دائما من خلال لجنة العلاقات العامة على توقيع العديد من بروتوكولات التعاون التى تصب فى الصالح العام للمهندسين، وأن تكون مختلفة ومتنوعة، مشيرا إلى البروتوكولات العديدة التى قامت بها النقابة.

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