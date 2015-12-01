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بالصور.. استنفار أمنى بمحيط اللجان الانتخابية بجولة الإعادة فى القليوبية

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بالصور.. استنفار أمنى بمحيط اللجان الانتخابية بجولة الإعادة فى القليوبية بالصور.. استنفار أمنى بمحيط اللجان الانتخابية بجولة الإعادة فى القليوبية
أعلنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية حالة الاستنفار الأمنى بجميع أقسام ومراكز المحافظة، التى يجرى فيها الاقتراع بالمرحلة الثانية فى اليوم الأول لانتخابات البرلمان قبل دقائق من فتح باب التصويت فى جولة الإعادة.

وتم نشر ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية وقوات الأمن المركزى أمام اللجان، ونشرت الإدارة العامة للمرور القليوبية ضباطها وأفرادها بالطرق والميادين التى تؤدى للجان لتسهيل وصول المواطنين إليها.

وبفوز خالد يوسف بمقعد دائرة كفر شكر والإعلامى أحمد بدوى بأحد مقعدى دائرة طوخ – يتنافس فى جولة الإعادة بالقليوبية 44 مرشحًا لحصد 22 مقعدا بكامل دوائر المحافظة الـ 10 "مركز بنها - قسم بنها - كفر شكر - طوخ - القناطر - قليوب، - قسم أول شبرا، - قسم ثان شبرا - الخانكة والخصوص والعبور - شبين القناطر".

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد بواقع "واحد" لدائرتين و2 لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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