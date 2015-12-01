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النيابة تصرح بدفن طالب قتله زميله طعنا بمطواة داخل جامعة الزقازيق

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النيابة تصرح بدفن طالب قتله زميله طعنا بمطواة داخل جامعة الزقازيق النيابة تصرح بدفن طالب قتله زميله طعنا بمطواة داخل جامعة الزقازيق
قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سعيد، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، التصريح بدفن طالب جامعى قتله زميله طعنا بسكين فى ساحة جامعة الزقازيق، بسبب مشادة كلامية بينهما.

تلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول الطالب"محمد ر ال" طالب بجامعة الزقازيق، ومقيم مركز الزقازيق إلى مستشفى الزقازيق العام، مصابا بطعنة نافذة بالقلب، وتوفى متأثرا بإصابته.

تبين من التحقيقات التي أشرف عليها الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم الزقازيق، وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه، وبين " خالد ح ي " طالب بالفرقة الثالثة معهد التكنولوجيا، ومقيم محافظة الجيزة، بعد وصلة مزاح بينهما، قام علي أثرها "خالد " بقتله بساحة كلية التكنولوجيا والتنمية.

تمكن أمن الجامعة، من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم18221 جنح قسم ثاني الزقازيق.

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