زيت الزيتون للتخلص من سموم الكليتين وتنظيفها

الكثير من الأطعمة والمشروبات تصبح ضررا حقيقيا على الكليتين وصحتهما، كالأطعمة المالحة، والأطعمة الجاهزة واللحوم المصنعة، وفى المقابل توجد بعض الأطعمة والمشروبات والزيوت الهامة لصحة الكليتين، كالتفاح والشعير وزيت الزيتون وغيرها.>وفى هذا الموضوع، حدثتنا الدكتورة بسمة أحمد أخصائية التغذية، عن أهمية الكلى بجسم النسان، كأهم أعضائه الحيوية التى تساعد على تنظيفه وتخليصه أولا بأول من تراكماته وسمومه، ولذا ففشلها أو إرهاقها سبب فى مشكلات صحية خطيرة.

وتابعت إخصائية التغذية حديثها، لتخص بالحديث زيت الزيتون، وقدرته على العناية بالكلى، فزيت الزيتون البكر يحتوى على خصائص منظفة طبيعية، يمكنه تنقيه الجسم كافة من تراكماته السامة، كما أن احتوائه على كم هائل من مضادات تأكسد الخلايا والفيتانينات، ينشط عمل الكليتين، وتنظيفهما التام من تراكم السموم، ويحدث أثرا جيدا بالفعل فى حال تناوله الشخص بانتظام.

وأوضحت اخصائية التغذية، أن زيت الزيتون يمكن الاستعانه بحصة يومية منظمة منه لتنظيف الكلى، من خلال اضافة ملعقة صغيرة لطبق سلطة بارد يوم، مع عدم تسخينه قدر الإمكان وإضافته للطعام باردا، لأن التسخين قد يسحب خاصية منع تأكسد الخلايا.

وأضافت الدكتورة بسمة مجموعة من أهم المشروبا ت الصحية التى تعتنى بالكليتين، وتزيل سمومها، ومن أهمها على الإطلاق، شرب كميات كبيرة وموزعة على أوقات اليوم الكامل بشكل منظم من المياه، فهى تغسل الكلى، كذلك شرب الشعير الطبيعى بغليه أو نقعه فى المياه فى الأسبوع مرتين، كوب كبير كاف فى كل مرة، كذلك شرب عصير التفاح الصافى والمعد منزليا لا الجاهز، كوب كل يومين منظف لسموم الجسم، كذلك شرب عصير الليمون اللاذع دون إضافة السكر أو العسل، كوب واحد كل يومين ينظف الكليتين.