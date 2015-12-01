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أخطاء صحية شائعة فى فصل الشتاء تؤثر على صحتك

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أخطاء صحية شائعة فى فصل الشتاء تؤثر على صحتك أخطاء صحية شائعة فى فصل الشتاء تؤثر على صحتك
تنتشر الكثير من العادات فى فصل الشتاء، كالنوم الكثير وتجنب ممارسة الرياضة والإكثار من الأطعمة الغنية بالسكريات، مما تعد عادات خاطئة تؤثر على الصحة، ووفقا لموقع The times of indiaالهندى، عن أخطاء شائعة فى فصل الشتاء منها:

1-تجنب ممارسةالرياضة:


> مع بداية فصل الشتاء تتجنب مغادرة السرير فى الصباح ولا تذهب لممارسة الرياضة فى الصباح، حيث تعد واحدة من أكبر الأخطاء التى يجب أن تلتزم بها خلال فصل الشتاء، فمن المهم معرفة أن أى نوع من ممارسة الرياضة تساعد على إفراز هرمونات السعادة، وتجعل الشخص سعيدا ونشيطا.

2-البقاء فى المنزل


> بطبيعة الحال فى فصل الشتاء، نظرا لدرجات الحرارة شديدة البرودة يتجنب الكثيرون الخروج من المنزل، مما يؤثر سلبيا على الصحة، فيجب التعرض للشمس فى فصل الشتاء، والتخلص من التلفزيون والبطانية الدافئة والخروج مع الأصدقاء للمشى لتجنب زيادة الوزن.

3- النوم لفترة طويلة:


> الطقس البارد بشكل طبيعى يجعل الشخص كسولا نوعا ما، وإذا كنت فى الواقع على مدار اليوم تنام كثيرا، أكثر ما تفعله فى الصيف، ولكن فى الحقيقة أن كثرة النوم تضر بالصحة.

4- الاكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات :


> فى فصل الشتاء يتناول الكثيرون الحلويات والأطعمة النشوية التى تساعد على رفع المزاج، مما ينتج عنها ارتفاع فى نسبة السكر فى الدم، وجعل الجسم يعانى من الإجهاد، فمن الضرورى تجنب الكربوهيدرات ذات السعرات الحرارية العالية واستبدالها ببدائل صحية.
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