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عمر طاهر يحتفل بتوقيع كتابه «إذاعة الأغاني» بمكتبة «ديوان» السبت المقبل

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عمر طاهر يحتفل بتوقيع كتابه «إذاعة الأغاني» بمكتبة «ديوان» السبت المقبل عمر طاهر يحتفل بتوقيع كتابه «إذاعة الأغاني» بمكتبة «ديوان» السبت المقبل

يحتفل الكاتب عمر طاهر بتوقيع كتابه  ”إذاعة الأغانى.. سيرة شخصية للغناء”،الصادر عن دار الكرمة للنشر، بالإحتفالية المقامة له فى مكتبة ديوان بالزمالك، بالسابعة مساء السبت 5ديسمبر المقبل.

عمر يجمع فى كتاباته بين السخرية ،الحس الإنساني،سلاسة التعبير، ورؤية مختلفه لما نعيشه بمختلف مواقف الحياة.

عُمر، كاتب ساخر، وصحفى، وشاعر، ومترجم، ومقدم برامج تلفزيونية، ومؤلف وكاتب سيناريو أفلام سينمائية.

وولد الكاتب الشاب فى سوهاج عام 1975 ،وحصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان عام 1998، صدر له 17 كتابًا ما بين الشعر والأدب الساخر،ويكتب حاليًّا فى جريدتى الأهرام والأخبار.

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