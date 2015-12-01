القبض على عاطل من إمبابة تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية

ألقت مباحث قسم قليوب القبض على "علاء. م. أ" 32 عامًا عاطل ومقيم إمبابة بالجيزة، بعد قيامه بسرقة سيارة ماركة "داتسون" ربع نقل زرقاء اللون من أمام مستشفى التأمين الصحى ببنها.

كان عبد الرسول بخيت بدوى محمد 60 عامًا سائق بشركة قها للصناعات الكيماوية ومقيم قليوب البلد دائرة قسم قليوب، قد حرر محضرًا بالواقعة بقسم ثانٍ بنها، أكد خلاله بتعرضه لواقعة سرقة السيارة خاصته رقم "9827 ق ج أ" ماركة داتسون ربع نقل زرقاء اللون موديل 1975، من أمام مستشفى التأمين الصحى ببنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6610 جنح قسم ثان بنها لسنة 2015، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفى من شخص مجهول وطلب مساومته على إعادة السيارة نظير مبلغ مالى، وتم كف البحث عنها فى المحضر رقم 12 أحوال القسم بتاريخ 28/11/2015م .

تم تشكيل فريق بحث بإشراف السيد اللواء مدير إدارة البحث الجنائى، ضم مفتش وضباط فرقة بنها ومباحث قسم ثان بنها، برئاسة السيد العميد رئيس قسم المباحث الجنائية بالاشتراك ومفتشى فرع الأمن العام وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط المتهمين.

ومن خلال السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة فقد توصلت الجهود إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "علاء.م.أ" 32 عامًا عاطل ومقيم إمبابة بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام أمن الجيزة وباستهداف المتهم بأكمنة أعدت لذلك أمكن ضبطه، وبحوزته هاتفى محمول، الأول ماركة نوكيا أسود اللون بداخلة شريحة اتصالات والآخر ماركة صينى بداخله شريحتى موبنيل ومبلغ مالى 700 جنيه، وتبين أن الهاتف الأخير به الشريحة التى استخدمها المتهم فى مساومة المجنى عليه لاسترجاع السيارة.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وأقر بارتكابه الواقعة، وأنه تخصص فى سرقات السيارات بمختلف أنواعها واستهدافها بأماكن انتظارها بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية نظير إعادتها مرة أخرى.

وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكاب واقعة المحضر رقم 4206 جنح قسم ثان بنها لسنة 2015، بتاريخ 12/10/2015م، بلاغ المدعو سعيد عبد المنصف عبد العزيز الرفاعى 53 عامًا فنى لحام ومقيم شارع طلعت غراب، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالاستيلاء على السيارة خاصته رقم "4386 ق ل ص" ماركة بيجو 504 خضراء اللون موديل 1979، وتم كف البحث عنها فى المحضر رقم 20 أحوال قسم ثان بنها بتاريخ 12/8/2015 م.

وواقعة المحضر رقم 4813 جنح قسم ثان بنها لسنة 2015، بتاريخ 9/9/2015م، بلاغ المدعو، عاطف لطفى السيد محمد سائق ومقيم منشية النور، دائرة قسم أول بنها، بالاستيلاء على السيارة خاصته رقم "4627 ن ه" ماركة سوزوكى بيضاء اللون موديل 1990، من شارع المرور، دائرة قسم ثان بنها، وتم كف البحث عنها فى المحضر رقم 16 أحوال قسم ثان بنها، بتاريخ 12/10/2015 م .