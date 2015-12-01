سقوط 4 عاطلين تخصصوا فى تجارة المخدرات بنصف كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة اليوم برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من القبض على 4 عاطلين تخصصوا فى تجارة المخدرات بمدينة كفر الدوار وبحوزتهم قرابة نصف كيلو حشيش وهيروين و150 قرصا مخدرا بالبحيرة.

وتبين ضبط كل من "ش م ج" وشهرته "سردينه" عاطل سبق اتهامه فى عدد "2" قضية متنوعة (مخدرات - سلاح) آخرهم القضية رقم 9949/2014 جنايات قسم كفر الدوار "مخدرات"، "ح س ع" عاطل ومقيمان انطونيادس قسم كفر الدوار بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة تم ضبطهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بمنطقة أنطونيادس دائرة القسم وبحوزتهما عدد (58) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى "250" جراما، (2) سلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر 11952 /2015 جنح قسم كفر الدوار .

وفى ذات السياق تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار من ضبط "ع م م إ" عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم (399) فئة (ب) "فرض سيطرة" وسبق اتهامه فى عدد (17) قضية متنوعة (مخدرات، سرقة، فرض سيطرة) آخرهم القضية رقم 13080/2013 جنح قسم كفر الدوار "نشل"، و"إ م م" عاطل ومقيم السناهرة دائرة القسم سبق اتهامه فى القضية رقم 3890/2014 جنايات قسم كفر الدوار "مخدرات" حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بمنطقة السناهرة دائرة القسم وضبط بحوزتهما عدد (55) تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى "150" جراما وكذا (150) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 250 جنيها وعدد ( 2 ) هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر رقم 12199 /2015 جنح قسم كفر الدوار .

من ناحية أخرى حصل اليوم السابع على تفاصيل ضبط عاطلين وبحوزتهما 130 طربة حشيش بالطريق الصحراوى وفقا لبيان مديرية أمن البحيرة .

فى البداية ورد لمركز شرطة وادى النطرون المحضر رقم 65 أحوال الإدارة العامة للمرور قسم مرور المنطقة الثانية بالطريق الصحراوى يتضمن أنه أثناء قيام النقيب عبد الوهاب الدمياطى الضابط بالإدارة والقوة المرافقة بعمل حملة مرورية بالطريق الصحراوى الكيلو 115 اتجاه القاهرة دائرة المركز تمكن من ضبط السيارة رقم ق م ب 6582 نقل قليوبية قيادة "م ك ع" 23 سنة عاطل ومقيم القناطر الخيرية قليوبية وبرفقته "ع أ ح م" 35 سنة عاطل ومقيم إمبابة جيزة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد (130) قطعة لمخدر الحشيش .

بمواجهتهما اعترفا بحيازة للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتحرر المحضر 235/6698جنايات مركز وادى النطرون لسنة 2015 .

كما تمكن رجال مباحث البحيرة اليوم برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من القبض على تشكيل عصابى تتزعمه امرأة تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات حقائب السيدات والهواتف المحمولة متخذين من مدينة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار مفادها قيام كل من " ص ح أ ع" بائعة متجولة سبق اتهامها فى عدد (6) قضايا متنوعة (نشل، تموين، ضرب، سرقة) آخرهم القضية رقم 31239/2011 جنح مركز إيتاى البارود "نشل"، "ش ح ج" ربة منزل ومقيمة كفر سليم دائرة القسم، "ح س إ ع" عاطل ومقيم السناهرة دائرة القسم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تتزعمه الأولى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات حقائب السيدات والهواتف المحمولة متخذين من مدينة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع تم ضبط المسروقات فى إحدى الوقائع بإرشاد المتهمين وبعرضها على المجنى عليها تعرفت عليها، وجار تحرير المحضر اللازم .