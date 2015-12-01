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ضبط 17 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالسويس

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ضبط 17 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالسويس ضبط 17 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة أمس من ضبط 17 من الهاربين من أحكام قضائية.

وكان أصدر اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 9 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 6 عناصر مسجلة خطر و6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

حيث تم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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