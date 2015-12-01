32 مرشحاً يتنافسون على 16 مقعداً بدوائر كفر الشيخ الـ 8

يتنافس في جولة الإعادة بكفر الشيخ 32 مرشحا من بينهم 6 من ضباط الشرطة منهم اثنين في الخدمة حاصلين على اجازة فترة الإنتخابات و4 خارج الخدمة لحصد 16 مقعدا في 8 دوائر، والمنافسة تختلف من دائرة لأخرى فهناك منافسة بين أحزاب لنيل مقاعد الدائرة وهناك منافسه بين عائلات لنيل المقعد وهناك منافسه بين مراكز والمدن والانتماء للمدن والقرى ستكون الفيصل في انتزاع المقاعد .

وتحوى المحافظة على 2 مليون و28 ألفا و433 ناخبا يصوتون في 958 لجنة فرعية بإشراف 529 مركزا انتخابيا.

ويخصص لدائرة مدينة كفر الشيخ "مقعد" ودائرة كفر الشيخ "مقعدين" ودائرة سيدي سالم"مقعدين" ودائرة البرلس"مقعد" ودائرة الحامول وبيلا "3 مقاعد" ودائرة الرياض "مقعد" ودائرة دسوق "4 مقاعد" ودائرة ومطوبس وفوه "مقعدين".

ففي الدائرة الأولى " الدائرة الوليدة " دائرة الشائعات والرشاوى والتصويت العقابي "

>فالمنافسة بين نائب رئيس حزب النور السيد مصطفى خليفة "برلماني سابق" واللواء هاني النواصره التي أعلن عائلتين الوقوف بجواره منهما إحدى العائلات التي تقف خلفه بقوة لتأييده لوجود صلة قرابة بينهم بالإضافة لتربيطات بين مرشحين سابقين وغيرهم ودعاية ضخمه .

وللأسف الشديد انتشرت في هذه الدائرة الرشاوى المتعددة لنيل المقعد وجذب بعض الناخبين الذين يباعوا ويشتروا دون اعتبار لمن يمثل الدائرة خاصة بعد خروج شخصيات تحسر على خروجهم الناخبين نظراً للرشاوى الانتخابية المتعددة بالإضافة للشائعات التي اُستخدمت ضدهم على غير الحقيقة للنيل منهم لإبعادهم عن الإعادة وعلى رأسهم أشرف السعيد صحصاح عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية وخروج اللواء مصطفى زراره الذي تحسر أهالي كفر الشيخ على خروجه لأنه كان الأقرب للإعادة ومجدي الشراكي وحسن حماد وغيرهم لذا سيكون التصويت في هذه الدائرة كما يتردد في الشارع الكفراوي بالتصويت العقابي كما انتشرت الشائعات المتعددة ومنها قيام أحد المسئولين في إحدى المدريات يقطن منطقة القنطرة البيضاء ومعروف بسوء السمعة بتوزيع أموال على الناخبين والضغوط على مرؤوسيه لصالح أحد المرشحين .

كما استخدمت صفحات العيس بوك للنيل من كلا المرشحين واختلفت الردود من أنصار مرشح للأخر كما تردد الشائعات عن طريق المفاضلة بين المرشحين بطريقه رخيصة لا ترتقي لمنافسه شريفه على مقعد البرلمان الذي يمثل الدائرة الوليدة .

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الرابعة

الدائرة الخامسة

الدائرة السادسة

الدائرة السابعة

>الدائرة الثانية ومقرها مركز كفر الشيخ فالمنافسة بين ثلاثة مستقلين" حسام جاد وبدير عبد العزيز والعميد شكري الجندي ومرشح حزب النور الشحات منصور ومن المحتمل يكون مرشح النور أحد الفائزين بمقعدي الدائرة>الدائرة الثالثة ومقرها سيدي سالم فالمنافسة على مقعدي الدائرة بين حزبي المصريين الأحرار وحزب النور فحزب المصريين يمثله اللواء حسن البحيري وعلي أحمد علي أما حزب النور يمثله محمد عبيدي والعميد سيد أحمد " مستقل " .>الدائرة الرابعة ومقرها البرلس فالمنافسة شديدة بين مرشح حزب النور محمد إسماعيل والمرشح يونس عبد الرازق " مستقل " خاصة أن مرشح حزب النور من المرشحين المحبوبين والأقوياء ولكن منافسه ليس من السهل اقتناص المقعد منه.>الدائرة الخامسة فالمنافسة على مقاعد الدائرة الثلاثة في " الحامول وبيلا " بين 6 مرشحين منهم عصام عبد الغفار مرشح مستقبل وطن و5 مرشحين مستقلين والغريب في الأمر أن المرشحين المنافسين على هذه الدائرة 5 منهم من مدينة وقرى الحامول" عصام عبد الغفار وعبد العزيز حموده ورشدي العدوي والعميد إبراهيم عبد العزيز ومرشح واحد فقط من بيلا وهو محمد عبد الحكيم حجازي لذا فقرى ومدينة بيلا ضمنوا ممثلاً لهم لان المدينة والقرى ستنتخبه ضمن ال3 مقاعد ويتبقى للحامول وقراها مقعدين سيفوز بهما اثنين من ال5 من المرشحين من أبناء الحامول>الدائرة السادسة ومقرها الرياض فالمنافسة على مقعد الدائرة بين مستقلين الدكتور خالد هلالي خير الله سليم ومحمد عبد الجليل البسطويسي والغلبة ستكون لهلال .>الدائرة السابعة ومقرها " دسوق وقلين " فالمنافسة أخذت طابعاً مختلفاً فليست منافسة بين أحزب ولكنها منافسة حسب المناطق والانتماء للقرية والمدنية فيتنافس على مقاعد الدائرة الأربعة 8مرشحين فقد أعلن المرشحون الأربعة من قرى مركز دسوق تكوين تكتل مقابل الأربعة من قرى مركز قلين وفي كلا التكتلين أحد مرشحي حزب المصريين الأحرار والتكتل الأول من قرى مركز دسوق يتكون من الدكتور سامي صقر " حزب المصريين الأحرار "وأحمد السيد" مستقل " ومحمد الشهاوي" مستقل " و

أما تكتل قلين يتكون من خليفة حامد " حزب المصريين الأحرار " وياسر منير " حزب الشعب الجمهوري" وأحمد طنطاوي " مستقل "وعمرودوير "حزب الحركة الوطنية المصرية" .

الدائرة الثامنة

>الدائرة الثامنة والتي تضم " مطوبس وفوه " فالمنافسة على مقعدي الدائرة بين أربعة مرشحين وجميعهم من مدينة فوه وخلت قرى ومدينة مطوبس من المرشحين والمنافسة بين مستقلين وحزبيين والمرشحون الأربعة علاء سلام " ويوسف البدري " حزب مستقبل وطن " واللواء صلاح المعداوي" مرشح حزب المصريين الأحرار " وفتحي علي الشرقاوي " مستقل "

وفقد محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق والبرلماني المعروف مقعده والأغلبية ستكون للمهندس يوسف البدري البرلماني السابق وفتحي الشرقاوي .

الأحزاب البرلمانية

حزب المصريين الأحرار ينافس على 5 مقاعد

حزب النور ينافس على 4 مقاعد

حزب مستقبل وطن ينافس على مقعدين

حزب الشعب الجمهوري والحركة الوطنية ينافسان على مقعدين

>كما تشهد الدوائر الثمانية منافسة قوية بين الأحزاب البرلمانية حيث يتنافس 5 أحزاب برلمانية على 12 مقعد ينافسون 20مرشحا مستقلاً على 16 مقعد.>فحزب المصريين الأحرار، هو الحزب الأول الذي ينافس على 5 مقاعد من خلال 5 مرشحين في ثلاثة دوائر انتخابية، الدائرة الثالثة" سيدي سالم " واللواء حسن البحيري وأحمد على أحمد، والدائرة السابعة " دسوق قلين "الدكتور سامي صقر واللواء خليفة حامد،والدائرة الثامنة " فوه ومطوبس "اللواء صلاح المعداوي.>أما حزب النور ينافس على 4 مقاعد برلمانية، الدائرة الأولى "بندر كفر الشيخ" السيد مصطفى خليفة، والدائرة الثانية" مركز كفر الشيخ "الشحات منصور" والدائرة الرابعة بالبرلس المرشح محمد إسماعيل، والدائرة الثالثة "سيدي سالم" محمد فيصل عبيدي.>أما حزب مستقبل وطن فينافس على مقعدين بالدائرة الثامنة "مطوبس فوه" المهندس "يوسف عبد الفتاح البندري"، والدائرة الخامسة الحامول بيلا عصام عبد الغفار.>أما حزب الشعب الجمهوري والذي يمثله ياسر منير " وحزب الحركة الوطنية المصرية" الذي يمثله عمرو دوير يتنافسان المصريين الأحرار والمستقلين على مقعدين في الدائرة السابعة .



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