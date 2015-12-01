نائب رئيس جامعة دمنهور: لا تستر على فساد وأحلنا 5 قضايا للنيابة العامة

أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس جامعة دمنهور والقائم بأعمال رئيس الجامعة، وجود خطة طموحة لتطوير الجامعة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الخطة تشمل إنشاء كليات وأقسام جديدة تتوافق مع متطلبات المجتمع مثل إنشاء قسم للهندسة النووية بكلية الهندسة الجارى إقامتها بالمجمع التعليمى بمنطقة الأبعادية.

وأكد نائب رئيس جامعة دمنهور، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن ذلك يأتى بالتزامن مع إنشاء المفاعل النووى بالضبعة وكذلك انشاء كلية للتكنولوجيا بمدينة النوبارية لخدمة المناطق الصناعية بالظهير الصحراوى للمحافظة، وإنشاء معهد للتمريض لتلبية احتياجات كلية الطب والمستشفى الجامعى المقرر إنشاءها قريبا بمنطقة الأبعادية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء أول معهد لدراسات البيئة الصحراوية بمنطقة البستان التابعة لمركز الدلنجات، وتبدأ الدراسة فيه من العام الجامعى المقبل مع الإبقاء على المؤسسات التعليمية الخاصة بكليتى الزراعة والطب البيطرى بهذه المنطقة.

وأضاف أنه لا يوجد تستر على أى فساد داخل الجامعة مهما كانت صورته أو درجته، مشيرا إلى تفعيل لجان مكافحة الفساد بكافة الكليات وفقا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة التجاوزات المالية والإدارية، لافتا إلى إحالة 5 قضايا فساد للنيابة العامة والإدارية خلال الفترة الماضية.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أنه سيتم تطوير منظومة التعليم المفتوح بالجامعة وتفعيل الرقابة والمتابعة على برامجها لتتوافق مع الهدف من إنشائها وإحالة كافة المخالفات بها إلى النيابة العامة.

ونفى نائب رئيس جامعة دمنهور ما تواتر من أنباء عن اختراق عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لمراكز اتخاذ القرار بالجامعة، معتبرا أن هذه الأخبار هدفها تصفية حسابات انتخابية مع قرب الإعلان عن تعيين رئيس الجامعة الجديد، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية لمواجهة أى إعاقة لسير العملية التعليمية خاصة من قبل عناصر الجماعة الإرهابية.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على عدم تدخل الإدارة على الإطلاق فى انتخابات الاتحادات الطلابية التى أجريت مؤخرا، مشيرا إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات تضم أعضاء من هيئة التدريس وممثلين عن طلاب الجامعة.

وأعلن الدكتور محمد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور عن خطة متكاملة لتنمية قدرات طلاب الجامعة ومنحهم دورات تدريبية فى التنمية البشرية واللغات، مشيرا إلى منح 120 طالبا من كلية التجارة دورات تدريبية على العمل المصرفى بالتعاون مع البنك المركزى تمهيدا لإلحاقهم بالعمل فى البنوك المختلفة.

وعن ظاهرة الدروس الخصوصية التى انتشرت داخل الجامعة، شدد الدكتور محمد السيد، على مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التى تتنافى مع القيم الجامعية ومبدأ تكافوء الفرص، مشيرا إلى توقيع أقصى العقوبات التأديبية لتصل إلى الفصل على اعضاء هيئة التدريس من المتورطين فى هذه الجريمة.