استنفار أمنى مكثف بالطرق الحدودية بمحافظة الشرقية لتأمين الانتخابات

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الاستنفار الأمنى، بمختلف مراكز المحافظة والطرق الرئيسية والحيوية والمنشآت الشرطية.

وقال اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، فى تصريحات صحفية، إن مديرية أمن الشرقية وضعت خطة أمنية مشددة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين مداخل ومخارج المحافظة، والطرق الحدودية، وذلك تحسبا لحدوث أى تداعيات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية فى جولة الإعادة.

من جانبه قال العميد أحمد الشوادفى، مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، إن الحماية سوف تدفع بكامل طاقتها لتأمين العملية الانتخابية وهى 128 سيارة إطفاء، يتم انتشارهم أمام لجان الانتخابات لتأمين العملية الانتخابية، بالإضافة إلى قيام خبراء المفرقعات بالمرور على المقار الانتخابية تحسبا لحدوث أى تداعيات.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية، تضم 13 دائرة انتخابية للمنافسة على 30 مقعدا فرديا وهم الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق ومقرها قسم أول الزقازيق وتضم قسمى أول وثان الزقازيق ولها مقعدان، والدائرة الثانية الزقازيق ومقرها مركز الزقازيق، وتضم مركز الزقازيق وقسم القنايات، ولها 4 مقاعد.

والدائرة الثالثة بلبيس ومقرها مركز بلبيس ولها 3 مقاعد، والدائرة الرابعة العاشر من رمضان مقرها قسم أول العاشر من رمضان، وتضم قسمى أول وثانى العاشر من رمضان ولها مقعد واحد والدائرة الخامسة مشتول السوق ومقرها مركز مشتول السوق ولها مقعد واحد.

والدائرة السادسة منيا القمح ومقرها مركز منيا القمح ولها 3 مقاعد، والدائرة السابعة أبوكبير ومقرها مركز أبو كبير ولها مقعدان، والدائرة الثامنة ههيا والإبراهيمية ومقرها مركز ههيا وتضم مركزى ههيا والإبراهيمية ولها مقعدان.

والدائرة التاسعة ديرب نجم ومقرها مركز ديرب نجم ولها مقعدان، والدائرة العاشرة مدينة فاقوس ومقرها مركز وقسم فاقوس ولها 3 مقاعد، والدائرة الحادية عشر أبو حماد ومقرها مركز أبو حماد وتضم أبو حماد والقرين ولها مقعدان، والدائرة الثانية عشر الحسينية ومقرها مركز الحسينية، وتضم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر و قسم الصالحية الجديدة ولها 3 مقاعد، والدائرة الثالثة عشر كفر صقر ومقرها مركز كفر صقر وتضم كفر صقر وأولاد صقر ولها مقعدان.