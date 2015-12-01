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غرفة عمليات بمحافظة شمال سيناء لمتابعة سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة

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غرفة عمليات بمحافظة شمال سيناء لمتابعة سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة غرفة عمليات بمحافظة شمال سيناء لمتابعة سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة

محافظة شمال سيناء

شكلت محافظة شمال سيناء، غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المحافظة بالعريش، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة.

وأكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية اﻻنتخابية في جولة الإعادة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكل من مدينتي العريش وبئر العبد.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية تضم مندوبين عن المحافظة ومديرية الأمن والحماية المدنية وعدد من الأجهزة التنفيذية ، حيث تتلقى أي شكاوى ، وتتابع جميع اللجان العامة والفرعية وتتولى حل أية مشكلة في الحال.

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