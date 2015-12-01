فريق عمل فيلم «مولانا» ينتهي من تصوير الأسبوع الأول

كتب – محمد الموجي

انتهى فريق عمل فيلم «مولانا» من تصوير الأسبوع الأول، حيث يكثف مخرج العمل مجدي أحمد علي ساعات التصوير، للانتهاء من تصوير الفيلم خلال مدة زمنية تتراوح بين (6 – 7) أسابيع.

وقال مخرج العمل مجدي أحمد علي، خلال حديثه لـ «ONA»، إن الفيلم يتم تصويره في مواقع كثيرة ومختلفة، الأمر الذي رفع تكلفة إنتاجه، وإنهم بدأوا تصوير الفيلم مع نهاية شهر نوفمبر بأماكن عديدة بينهم: منطقة 6أكتوبر، العجوزة، مدينة الإنتاج الإعلامي، وغيرها من الأماكن.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل اسم «مولانا» للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ويشارك في الفيلم عمرو سعد ودُرة وريهام حجاج وأحمد مجدي.