الإمام الأكبر يوجه خطابا للشباب ويعقد لقاء مفتوحا مع طلاب الجامعات اليوم

فى احتفالية كبرى تقيمها جامعة القاهرة، يوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمة إلى الشباب، وذلك فى لقاء مفتوح مع الطلاب، فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

ومن المقرر، أن يتناول الإمام فى كلمته أبرز القضايا والتحديات التى تواجه الشباب، إضافة إلى التعرف على آرائهم، والإجابة عما يدور فى أذهانهم من تساؤلات، وتوعيتهم بمخاطر الفكر التطرف والانحراف الفكرى، وذلك فى حوار مفتوح هو الأول من نوعه بينه وشباب الجامعات.

يشارك فى هذا اللقاء المفتوح، نحو ألفى طالب من طلاب جامعتى القاهرة والأزهر والجامعات المصرية، بحضور قيادات الأزهر الشريف وجامعة القاهرة ورؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من المسؤولين، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

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