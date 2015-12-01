هرمون الذكورة ينظم الأنسولين ويقلل الالتهاب لدى الرجال مرضى السكرى

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وسارة لمرضى السكرى من النوع 2، حيث أفادت أن هرمون التيستوستيرون يحول الدهون إلى عضلات للرجال الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2.

ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً فى دورية رعاية مرضى السكر، أوضح الباحثون بقيادة الدكتور باريش داندون، من قسم الطب فى كلية جاكوبس الطبية والعلوم الحيوية فى جامعة بوفالو الأمريكية، أن انخفاض هرمون التيستوستيرون يرتبط مع انخفاض حساسية الأنسولين بشكل ملحوظ.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 2000 رجل، ولاحظوا أن 33? من المشاركين يعانون من مرض السكرى من النوع 2، وكانوا يعانون من انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون، ويعانون من السمنة المفرطة.

وفى عام 2012، وجد فريق من الباحثون أن الفتيان فى سن المراهقة الذين يعانون من السمنة لديهم هرمون التستوستيرون أقل من أقرانهم الذين لا يعانون من السمنة بنسبة 50%.

وفسر الباحثون نتائجهم، قائلين إن هرمون التستوستيرون قد يكون عامل مضاد للالتهابات ويزيد من حساسية الأنسولين، بغض النظر عن أنه يقلل من السمنة ويزيد من كمية العضلات والهيكل العظمى.

>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الثلاثون من شهر نوفمبر الجارى.