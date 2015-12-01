للأمهات.. بودرة التلك تسبب التهابات لطفلك ولا تقيه من التسلخات

بودرة التلك سبب فى تهيج بشرة الطفل لا حمايتها

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الكثير من الأمهات تعتقدن خطئا أن بودرة التلك ضرورية، لتجنب الطفل الإصابة بالالتهابات وتهيج>البشرة الناتج عن كثرة ارتدائه الحفاض لفترات طويلة، وهى معلومة مغلوطة لابد من تصحيحها، والتعرف على سبل وقاية طفلك تلك الالتهابات التى تحدثها الحفاضات.>يوضح الدكتور محمد عبد الفتاح طبيب الأطفال، أن الكثير من الأمهات تفرط فى استخدام بودرة التلك>قبل تغيير حفاض الطفل لوقايته الالتهابات والتهيجات، فتقوم بعد تنظيف مؤخرة وأعضاء الطفل الصغير برش، كميات كبيرة منها، ولكن وعلى عكس المعتقد فبودرة التلك لا تقى الطفل الالتهابات بل على>العكس تصبح سببا فى الإصابة بها، فبودرة التلك تحتوى على مسحوق معدنى ناعم، يختلف لونه من>نوع إلى آخر، ولكن أكثرهم شيوعا هو الأبيض، وقد يسبب هذا المسحوق التهابات للطفل، كما يثير بشرته ويسبب له الحكة والهرش فى كثير من الحالات، ويصبح سببا فى تهييج جلده أكثر.

لذا ينصح الدكتور محمد بالبعد عن البودرة، خاصة بعد كثرة أنواعها المتفاوتة الجودة فى الأسواق،

>والتركيز على تغيير الحفاض بشكل سليم للطفل كى يتجنب الإصابة بالالتهابات وتهيج البشرة.

أسباب خفية لالتهابات جلد الطفل

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>وتابع الدكتور محمد حديثه مؤكدا على أن الاهتمام بعدم ترك الحفاض ملىء بالبراز لمدة طويلة دون>تنظيف وتغيير، كذلك إهمال غسيل الطفل جيدا وتجفيفه، واستخدام بودرة التلك والمنتجات المنعمة غير المعلومة المصدر، هى سبب إصابة الطفل بالالتهابات ما بين الفخذين والمؤخرة وفى المنطقة التناسلية>بالكامل، كذلك ابتلال الطفل على الدوام سبب فى إصابته بتهيج البشرة.