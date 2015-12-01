المتحدث باسم «الصناعة»: سندخل بديلًا لتركيا فى التصدير لروسيا قريبًا

قال ياسر جابر المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، إن وزير الصناعة والتجارة المصرى تواصل مع نظيره الروسي، حيث كان هناك اجتماع بين الجانب المصري والإماراتى والروسي، وتم إنشاء صندوق استثماري، لإنشاء مشروعات روسية وإماراتية فى مصر، واحتمال يكون هناك مشروعات فى منطقة شرق بورسعيد، وتطرق الحوار لأن تدخل مصر كبديل لتركيا لتصدير منتجات الحضانات الزراعية والفواكه ومنتجات الأثاث والجلود، والصناعات الهندسية لروسيا، ولدينا طلبات من أوروبا وروسيا.

وأَضاف : مصائب قوم عند قوم فوائد، وهذا حقنا أن نجتهد وندخل كبديل، وإذا لم ندخل هذا السوق، سيدخل آخرون ، وفى النهاية “إحنا قدها” ، فحجم صادرتنا سيكون 20 مليار، لأن لدينا إمكانيات كبيرة ، وقريبا سنوقع عقود مع روسيا وبيلاروسيا وغيرها من الدول، وصادرتنا لهذه المنطقة ستزيد خلال الأيام المقبلة .

من ناحية أخرى قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الداوجن بالغرفة التجارية للبرنامج أن ما أثير عن إصابة الدواجن فى مصر بالسرطان هو “زوبعة” وأثيرت بسبب أن بعض أراد تعويض عن إصابة دجاجهم بفيروس.

وأضاف أن ما أصيب هذا الدجاج هو مرض فيروسي، ولا ينتقل إلى الإنسان ولا يؤثر عليه ، أما النوع الأخر ، ينتقل بالعدوى بسبب عدم حصول الكتاكيت على التطعيم فى اليوم الأول قبل الانتقال للمزرعة.

من جانبه قال اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد أن الحديث الذى خرج على لسانى على بعض المواقع أننى “فاشل” خرج عن السياق الذى قولته ، فكنت قد أعطيت تعليمات لروساء الأحياء للعمل على إضاءة الشوارع ، وبالفعل نزلت الشارع ليلا ، ووجدت منطقة مظلمة ، واتصلت برئيس الحى ، فأبلغنى أن بها مشكلات ، فصرحت وقتها أنى مخطئ لأنى لم أكتشف هذه الأزمة من فترة طويلة ، لأنى علمت أنها منطقة عشوائية، واليوم أصدرت تعليماتى بإعادة الإضاءة والإنارة فى تلك المنطقة.

وتساءل كيف أمن على أهل بيتى أن ينزل ليلا ويسير فى تلك المناطق المظلمة ، والحمد لله أننا وضعنا أيدينا على هذه الأزمة.

وأكد أنه دائم النزول للشارع ، ولم أكن أتخيل أن تكون المنطقة بأكملها مظلمة ، بسبب مشكلة أزلية ، وذكرت هذا فى المجلس التنفيذي ، والمقاول المسئول عن المنطقة أكد أنه سيحل سريعًا.