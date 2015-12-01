لو خايف تعجز.. نصائح لشباب دائم وصحة حديد

من منا لا يخاف الشيخوخة، وأعراض التقدم فى العمر، ليذبل الجسم ويصبح غير قادر على مواجهة ظروف الحياة.

الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة والسكر، أوضح خلال حديثه أن اليشخوخة أو الهرم، أمر طبيعى إنسانى، لتطور خلايا الجسم ودخولها فى مراحل الانطفاء

>تدريجيا، وهى سنة الحياة وطبيعة المخلوقات جميعا، ولكن، عاد الدكتور محمد

>ليؤكد على أن هناك عوامل كثيرة تساعد على تأخير هذه الخطوة، وتؤجل زحف

>الشيخوخة إليك، وحتى بعد نيلها منك، تستطيع التأقلم معها يكون جسمك قادرا

>على الصمود.

ويوضح الدكتور محمد أن سر تأخر الشيخوخة ونيلها من الجسم، هو الحد من

>تأكسد الخلايا، بإمداد الجسم بكم هائل من مضادات الأكسدة الطبيعية لمقاومة

>تأكسد الخلايا وشيخوخة الجسم، ولذا يقدم استشارى الباطنة مجموعة من أهم

>النصائح تأخير الشيخوخة:

التركيز على تناول الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة خاصة الورقية والداكنة، كأوراق الخس والسبانخ والجرجير والبقدونس والشيب والكرفس.

ضبط معدلات شرب القهوة، فهى أفضل مضاد أكسدة، ولكن لابد من تقنين

>تناولها، بمعدل لا يزيد عن الفنجان الصغير يوميا، للاستفادة القصوى من

>مضادات الأكسدة التى تملأ البن.

التركيز على تناول تفاحة بشكل شبه يومى فهى تحتوى على كم هائل من

>مضادات الأكسدة وتؤخر الشيخوخة.

الفاكهة بكل أنواعها، خاصة منخضة السكريات، فهى تساعد على تنشيط الخلايا

>ومنع أكسدتها، كالبرتقال، والرمان بشكل خاص، الجوافة والأناناس وغيرها.

تجنب تناول كل ما هو مصنع، فالقاعدة تقول أن كل ما يحوى مواد حافظة مؤكد

>لخلايا جسم الإنسان، كاللحوم المصنعة، المعلبات، العصائر المعلبة، الأطعمة

>المدخنة.

تجنب الحلوى الصناعية بأنواعها منذ الطفولة يجنب الشيخوخة المبكرة، ويساعد على تأكسد الخلايا.

تجنب السكريات الصناعية، والمياه الغازية.

لاشك أن أولى خطوات منع تأكسد الجسم هو الامتناع عن التدخين، ومخالطة

>المدخنين.

التركيز على شرب المياه كعاده، ينشط عمل خلايا الجسم.

الاهتمام بتخليص الجسم من سمومه كل فترة، بشرب مشروبات صحية عشبية

>وتناول المسلوق والصحى.

التوقف عن تناول المسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات بإفراط.

المأكولات البحرية تنشط الخلايا والسمك ممتلئ بعناصر منع التأكسد والأوميجا.

الحركة بركة، اهتم بالحركة منذ طفولتك والتمارين الرياضية اليومية تحفظ لك

>شبابك الدائم.

ابتعد عن العصبية والخوف من المستقبل والتوتر فهى عناصر نفسية قاتلة، تعجل بشيخوختك.