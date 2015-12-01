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عبور 154 سفينة بحمولة 8 مليون و86 ألف طن خلال الـ 3 أيام الماضية

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عبور 154 سفينة بحمولة 8 مليون و86 ألف طن خلال الـ 3 أيام الماضية عبور 154 سفينة بحمولة 8 مليون و86 ألف طن خلال الـ 3 أيام الماضية
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن القناة شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية، بداية من السبت وحتى أمس الاثنين، عبور 154 سفينة بحمولة قدرها 8 مليون و86 ألف طن من الاتجاهين.

وشهدت القناة القديمة عبور 72 سفينة بحمولة قدرها 3 مليون و681 ألف طن من الشمال إلى الجنوب، بينما عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب 82 سفينة بحمولة قدرها 4 مليون و405 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم السبت عبور 55 سفينة بحمولة قدرها 3 مليون و300 ألف طن وعبرت القناة القديمة من اتجاه الشمال 22 سفينة بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن بينما عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب 33 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون طن.

وأشارت التقارير إلى أن القناة شهدت يوم الأحد عبور 60 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وشهدت قافلة الشمال عبور 26 سفينة بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و500 ألف طن .

وأضافت التقارير أن المجرى الملاحي لقناة السويس، شهد أمس الاثنين عبور 42 سفينة بحمولة قدرها مليون و986 الف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وشهدت قافلة الشمال عبور 24 سفينة بحمولة قدرها مليون و81 ألف طن .

كما عبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها 905 ألف طن.

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