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مرور القاهرة :تجهيز اوناش لرفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان الانتخابية

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مرور القاهرة :تجهيز اوناش لرفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان الانتخابية مرور القاهرة :تجهيز اوناش لرفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان الانتخابية
وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوي مدير الإدارة خطة مرورية للقيام بعمليات تسهيل وصول الناخبين لصناديق الاقتراع خلال مرحلة الاعادة للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة والأحياء.

و سيقوم رجال المرور برفع السيارات المتروكة بمحيط المراكز الانتخابية بواسطة اوناش تابعة للادارة للمشاركة في العملية الانتخابية موزعة على القطاعات الشرطية بالإضافة إلى توزيع سدادات المرور على المراكز الانتخابية لعمل حرم آمن لكل مركز انتخابي.

كما تنسق الادارة العامة لمرور القاهرة مع ادارة الحماية المدنية بالموسكى للعمل على فحص السيارات المتروكة بمحيط اللجان تمهيدا لسحب من الاماكن المتواجده بها و نقلها الى مقبرة السيارات المتواجدة بحلوان لزيادة الامان لاقبال المواطنين على الانتخابات للاداء باصواتهم.

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