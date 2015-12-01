60 %من القراء يتوقعون نجاح التعليم فى اقتلاع خلايا "الإخوان النائمة" بالوزارة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح التعليم فى اقتلاع خلايا الإخوان النائمة بالوزارة، توقع غالبية القراء نجاح التعليم فى اقتلاع خلايا الإخوان النائمة بالوزارة

وتوقع 60%من القراء نجاح التعليم فى اقتلاع خلايا الإخوان النائمة بالوزارة، بينما استبعد 38%من القراء نجاح التعليم فى اقتلاع خلايا الإخوان النائمة بالوزارة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع

- بعد استبعاد 47 قيادة.. "التعليم" تواصل حربها على خلايا الإخوان النائمة بالوزارة..مديرية الجيزة تتخلص من 37 معلما لبثهم أفكار مسمومة فى عقول الطلاب..ومصدر: وصفوا التلاميذ المسيحيين بـ"الكفار"