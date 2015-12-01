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تحليل مخدرات لسائق يقود الأمن لضبط سيارة بداخلها 50 طربة حشيش

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تحليل مخدرات لسائق يقود الأمن لضبط سيارة بداخلها 50 طربة حشيش تحليل مخدرات لسائق يقود الأمن لضبط سيارة بداخلها 50 طربة حشيش
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور من ضبط أحد الأشخاص ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة بطريق اسكندرية الصحراوى وضبط بالسيارة 50 طربة حشيش بقصد الإتجار.

كانت دورية أمنية تابعة لإدارة العامة للمرور، تتفقد الحالة المرورية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة لضبط المخالفين لقانون المرور وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل من يثبت تعاطيه لمواد مخدرة أثناء القيادة ، وتبين إيجابية العينة من " مصطفى . ع .ف " 32 سنة قائد السيارة رقم ( هـ س ق 924 ملاكى ) ، ومقيم القاهرة.

و بتفتيش السيارة عُثر بداخلها ( 50 طربة حشيش وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة.
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