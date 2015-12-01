نائب طهطا بسوهاج: أطالب المسئولين بالإسراع فى إنهاء أعمال كوبرى طهطا العلوى

أكد النائب مصطفى سالم ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أن قضايا البنية التحتية والبطالة التى يعانى منها شباب طهطا تأتى ضمن أولويات عمل خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الى المشاركة بقوة فى سن قوانين وتشريعات موضوعية تساهم بشكل كبير فى حل مشاكل المواطنين، مشيرا الى أن النائب لابد أن يكون له دور رقابى لمتابعة ما يقدم من خدمات مؤكدا على أن كل همه هو حل مشاكل المواطنين.

وأضاف سالم فى تصريحات خاصة أنه يعكف الآن على سرعة الانتهاء من اعتماد الحيز العمرانى بمركز طهطا والذى ينهى مشكلة الآلاف من المواطنين المتضررين من عدم توصيل المرافق من مياة وكهرباء ويتكبدون الكثير من الأموال لاستخدام التيار الكهربائى موضحا أن هناك أجراءات حاسمة تم أتخاذها فى هذا الصدد بعد ما تقدم بة من طلبات للمسئولين على مستوى المحافظة وهيئة التخطيط العمرانى.

وأكد سالم أنه قام بالتواصل مع المسئولين لسرعة الانتهاء من تشغيل محطة مياه الشرب الجديدة بطهطا لحل مشكلة المياه التى يعانى منها كل أهالى طهطا فضلا عن مطالبته للمسئولين بالاسراع فى إنهاء اعمال كوبرى طهطا العلوى والذى بدء العمل به منذ اكثر من 5 سنوات ولم يتم الانتهاء منه حتى الان.

وكان سالم قد أثار مع المسئولين ما يواجهه المستثمرون بالمنطقة الصناعية بطهطا من مشاكل وعقبات تودى لتعثر الاستثمار بها وعدم خلق فرص عمل جديدة للشباب وطالب بضرورة حل هذة المشاكل لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية بطهطا .