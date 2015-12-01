العثور على جثة عامل مقتول رميا بالرصاص داخل شقته بعين شمس

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على عامل مقتولا بطلق نارى داخل شقته بمنطقة عين شمس، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار أمجد المنوفى بتشريح جثمان المجنى عليه لبيان سبب الوفاة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل جارهم داخل شقتهم بعين شمس، انتقلت الاجهزة الامنية لمكان الشقة حيث تبين من مناظرة النيابة أن المجنى عليه ملقى على الارض وبه اصابة طلق نارى فى فخذه لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وإستدعاء اهلية المجنى عليه.

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