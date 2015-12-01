أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة عامل مقتول رميا بالرصاص داخل شقته بعين شمس

Google+ Print
العثور على جثة عامل مقتول رميا بالرصاص داخل شقته بعين شمس العثور على جثة عامل مقتول رميا بالرصاص داخل شقته بعين شمس
عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على عامل مقتولا بطلق نارى داخل شقته بمنطقة عين شمس، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار أمجد المنوفى بتشريح جثمان المجنى عليه لبيان سبب الوفاة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل جارهم داخل شقتهم بعين شمس، انتقلت الاجهزة الامنية لمكان الشقة حيث تبين من مناظرة النيابة أن المجنى عليه ملقى على الارض وبه اصابة طلق نارى فى فخذه لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وإستدعاء اهلية المجنى عليه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365