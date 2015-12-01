ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية

ألقى ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، القبض عللا المدعو" إبراهيم. ا. ع" 32 عامًا عاطل ومقيم بهتيم – دائرة القسم، السابق اتهامه في قضيتين "سرقة بالإكراه وبلطجة" وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار ، وبمواجهته اعترف بحيازتة للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط المدعو " محمود. م. أ" 18 عامًا عاطل ومقيم الخرقانية، دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 140 جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والسلاح الناري لحماية تجارته.

وألقى ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية، القبض على المدعو "عبد النبى. ب. ع" 61 عامًا خفير خصوصى ومقيم عزبة السيد محمد ، دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط المدعو "محمود. ع. ع" 27 عامًا عاطل ومقيم عزبة أبوسنة، دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار و80 قرص مخدر ومبلغ مالى 880 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازتة للأقراص المخدرة يقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيله تجارته.

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