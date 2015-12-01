سائق توك توك يطعن ترزى لخلافات على الأجرة بشبرا الخيمة

طعن سائق توك توك ترزى مقيم بشبرا الخيمة، بالسكين لخلاف بينهما حول الأجرة عقب استقلاله التوك توك قيادة المتهم.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، اخطارًا بوصول وليد عدلى حبيب 30 عامًا ترزى ومقيم منشيه عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة، لمستشفى ناصر العام، مصاب بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالبطن واشتباه نزيف بالبطن وجرح وخذى بالفخذ الأيسر مع اشتباه قطع بالشرايين والأوردة.

بالانتقال وسؤال المصاب، اتهم المدعو "محمود .ع. ع" 25 سنة سائق توك توك ومقيم 10 حارة مهدى، منشية عبد المنعم رياض، دائرة قسم شبرا الخيمة بالتعدى عليه بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته وعلل ذلك لحدوث خلاف بينهما حول الأجرة عقب استقلاله التوك توك قيادة المتهم.

تمكن ضباط وحده مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وأضاف بانه تخلص من السلاح الأبيض بالقائه بالمصرف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25451 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2015.

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