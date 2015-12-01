أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سائق توك توك يطعن ترزى لخلافات على الأجرة بشبرا الخيمة

Google+ Print
سائق توك توك يطعن ترزى لخلافات على الأجرة بشبرا الخيمة سائق توك توك يطعن ترزى لخلافات على الأجرة بشبرا الخيمة
طعن سائق توك توك ترزى مقيم بشبرا الخيمة، بالسكين لخلاف بينهما حول الأجرة عقب استقلاله التوك توك قيادة المتهم.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، اخطارًا بوصول وليد عدلى حبيب 30 عامًا ترزى ومقيم منشيه عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة، لمستشفى ناصر العام، مصاب بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالبطن واشتباه نزيف بالبطن وجرح وخذى بالفخذ الأيسر مع اشتباه قطع بالشرايين والأوردة.

بالانتقال وسؤال المصاب، اتهم المدعو "محمود .ع. ع" 25 سنة سائق توك توك ومقيم 10 حارة مهدى، منشية عبد المنعم رياض، دائرة قسم شبرا الخيمة بالتعدى عليه بسلاح أبيض سكين محدثا إصابته وعلل ذلك لحدوث خلاف بينهما حول الأجرة عقب استقلاله التوك توك قيادة المتهم.

تمكن ضباط وحده مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وأضاف بانه تخلص من السلاح الأبيض بالقائه بالمصرف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25451 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2015.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365