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بريق الألماس في فيلم ماسات كارتييه" Cartier Diamonds

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الإثنين 30-11-2015 17:30

أطلقت دار" كارتييه" Cartier فيلم "ماسات كارتييه" Cartier Diamonds، الذي يسلط الضوء على إرث الدار العريق المرتبط بالماسات الفريدة. ليس من الممكن مضاهاة الماس المستخدم في ابتكارات "كارتييه" Carteir في جودته، حيث يخضع لمعايير انتقاء صارمة، ليزداد توهجاً وتألقاً بفضل حرفية وإبداع وأسلوب خبراء الدار. ماسات "كارتييه" Carteir هي ماسات ذات بياض يخلب النظر، وألوان براقة تبهر النفوس. إنها حجارة نفيسة قدرها الشهرة، أو الاختباء في أحضان السرية. لكل منها تاريخ يحمل بصمة الدار الأسطورية التي تتضح في جمال الماس الخالد.

يصور فيلم "ماسات كارتييه" قصة دار كارتييه Cartier Diamonds، وهو من بطولة عارضة الأزياء والمغنية البريطانية كارين إلسون، التي تمثل امرأة"كارتييه" Carteir في عاصمة النور: باريس. الفيلم من إخراج يوهان رينيك، وهو يسلط الضوء على سحر الماس ومشاعر المرأة المتزينة بإبداعات الدار الماسية.
ماسات "كارتييه" Carteir هي دون شك الرفيق الأوفى لكل امرأة.

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سيدتي