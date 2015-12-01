ابتكارات جديدة ضمن مجموعة Lucea من Bulgari

قامت علامة بولغاريBulgari بإزاحة النقاب عن ساعة جديدة ضمّتها إلى مجموعة لوسيا Lucea. وتضفي بولغاري اليوم سمات وميزات جديدة على هذا الخط مستوحاة من الآصرة الأبدية التي تجمع بين الضوء والوقت. وبهذا الألق واللمعان، أمكن لمجموعة لوسيا تحقيق توازن مثالي بين البساطة والرقي.

وجاءت وصلات سوار ساعة لوسيا، التي اتخذت شكل الحرف V والتي تعكس اسم وبنية السوار، استلهاماً متناغماً من إصدارات مجموعة سربينتي، الخط الأيقوني للتحف "الأفعوانية" التي تحولت إلى علامة رمزية فارقة لهوية دار بولغري. وتأتي العلبة الفاخرة المستديرة الشكل لتحقيق التوازن مع تعرجات السوار المتميزة في تناسق متناغم تشكل انسجاماً مع مستوى الرقي والتعقيد الذي بلغته المرأة العصرية.

ولتسليط الضوء من جديد على روحيتها الحقيقية في مجال تصنيع المجوهرات الراقية النابضة بالحيوية، حرصت بولغري على تزيين تاج كل ساعة من ساعات لوسيا بجوهرة براقة مقصوصة بأسلوب "كابوشون" كي تضيف لمسة كلاسيكية لأساليب بولغري الجريئة. وبذلك، تحقق الدار استحضاراً ساحراً لجمال الأنثى.