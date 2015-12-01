المحافظ و"الخطيب" يفتتحان قرية الأورمان بالشغب جنوب الاقصر

أكد أحمد إبراهيم مسؤل الأورمان لمحافظات الصعيد، ان الكابتن محمود الخطيب وصل لمحافظة الأقصر للمشاركة فى افتتاح 30 منزلا بعزبة الأمير بقرية الشغب جنوب الأقصر، اليوم بعد تطويرها، حيث أن الاهالى أطلقوا عليها قرية الأورمان.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح محمد بدر محافظ الاقصر وابراهيم السيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان واللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية ومحمود فؤاد نائب الميرومحمد وائل محمد مدير ادارة المشروعات بالجمعية وكامل عطالله المشرف على تطوير القرى بالجمعية ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة اسنا وحسين كشك رئيس الوحدة المحلية بقرية الشغب.

وكانت الجمعية قد قامت بتطوير المنازل بعد تعريشها بالعروق والخشب بدلا من القش والبوص وتم تركيب الكهرباء واعمال السباكة ومحارة المنازل واعمال الدهانات وتركيب سيراميك، وسوف يتم توفير اثاث لجميع المنازل، ومن المقرر ان يزور الوفد اعمال انشاء مستشفى شفاء الاورمان .

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