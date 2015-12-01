د.خالد عمارة يكتب: تأخر التآم الجروح فى جراحة العظام: أسبابه وعلاجه

جروح الجلد فى إصابات العظام قد تكون نتيجة حادث يتسبب فى كسر العظام وجرح الجلد فى نفس الوقت أو تكون جروح ما بعد الجراحة، و98% من الجروح يتم التئامها فى خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ولكن 2% من الجروح لا تلتئم أو تتأخر فى الالتآم، وأسباب تأخر أو عدم الالتآم كثيرة، لكن أهم الأسباب هو ضعف المناعة أو حدوث تلوث بكتيرى وصديد مما يمنع حدوث الالتآم.

والتأخر فى الالتآم يمكن أن يكون بسبب ضعف الصحة العامة ونقص التغذية الصحية أو الضغوط النفسية واضطرابات النوم. أو التدخين وشرب المشروبات الغازية أو الكحوليات، أو بسبب كبر السن أو الأمراض العامة التى تؤثر على الصحة مثل السكر والكبد والضغط، كما أن هناك بعض الأدوية التى تؤثر سلبيا على الإلتآم مثل الكورتيزون وأدوية الأورام والأدوية التى تؤثر على المناعة كالتى يستعملها مرضى الروماتويد والاتهابات المزمنة.

من ناحية أخرى هناك عوامل موضعية تؤخر الالتآم مثل الاحتكاك المستمر بمكان الجرح أو الغيار بطريقة غير صحيحة أو استعمال مواد مستثيرة للجلد أو ضعف الدورة الدموية فى مكان الجرح أو بعض الأمراض العصبية التى تؤثر على الأعصاب الطرفية مثل التهابات الأعصاب المزمنة أو إصابات الأعصاب.

أما حدوث عدوى والتهاب صديد أو تلوث فيمكن أن يحدث أثناء الإصابة والجراحة، كما يمكن أن يحدث بعدها فى المريض الذى يعانى من نقص المناعة أو ضعف عام أو عدم غيار على الجروح بطريقة صحيحة حيث يصل الميكروبات عبر الدم أو أثناء الغيار على الجروح إلى مكان الإصابة ويحدث التلوث.

وهناك وسائل عديدة نستعملها فى الطب الحديث لمساعدة الجروح على الالتآم، منها علاج الأسباب مثل تحسين الصحة العامة وتنظيف أى التهابات واستعمال المضادات الحيوية ومنها وسائل لرفع قدرة الجسم على تكوين أنسجة والتآم الجروح مثل استعمال الأكسوجين المضغوط والضغط السلبى المستمر الموضعى على الجرح وتركيز الصفائح الدموية وعلاج أى قصور بالدورة الدموية فى مكان الجرح واستعمال طرق الغيار الحديثة التى تساعد على رفع قدرة الخلايا على التكاثر وبناء الأنسجة.

وتحديد الطريقة المناسبة فى العلاج يحدده الطبيب المعالج، وفى بعض الحالات قد يستلزم العلاج التدخل الجراحى بمساعدة طبيب جراحة التجميل بالتعاون مع طبيب جراحة العظام.