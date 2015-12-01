المحكمة الإدارية الإدارية العليا ترفض طعن استبعاد مرشح بدائرة 15 مايو والتبين

قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من ياسر محمد ابو العلا، والذى يطالب بالغاء نتيجة جولة الاعادة بدائرة 15 مايو واعادة الانتخابات واستبعاد اسم المترشح عادل الأنوار عكاشة من كشوف المترشحين للانتخابات.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 13420 لسنه 62 قضائية عليا كلا من رئيس اللجنه العامه للانتخابات.

واتهم الطعن ان المترشح عادل عكاشة اتهم في القضيه 3333 و 3334 و 5974 و 6280 جنح التبين وتم القضاء فيها .

وتابع الطعن أن القضاء الادارى استقر حكما على أن يشترط حسن السمعه.

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