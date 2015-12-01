رفض 4 طعون لإعادة الانتخابات بدائرة الساحل

قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من غريب سعد يونس وأسامة شحتو إبراهيم وممدوح جبره راغب بخيت وعلى رضوان أحمد، برفض 4 طعون تطالب بوقف اجراء انتخابات المرحله الثانيه دائرة الساحل واعادة الانتخابات بالدائرة.

واختصمت الدعاوى التي حملت ارقام 13694 و 13693 و 13692 و 13691 لسنه 62 قضائية عليا كلا من رئيس اللجنه العليا للانتخابات.

وقالت الطعون إن العمليه الانتخابيه بالدائرة تداول اصول بعض استمارات المرشحين خارج اللجان والتى تم تسليمها للسادة رؤساء اللجان لعدم تداولها بالمخالفه لصحيح القانون وقرارات اللجنه العليا.