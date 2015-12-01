اتحادات المخترعين تدشن حلمة " لا لاغتيال علماء مصر" للاهتمام بالمبتكرين

دشن عدد من نشطاء المخترعين وأصحاب الجمعيات والاتحاد المهتمة بالباحثين والمبتكرين حملة تحت عنوان " لا لاغتيال علماء مصر " للمطالبة بالاهتمام بالباحثين والمخترعين المصرين ومن لديهم مشروعات ابتكاريه حتى لا يلجئون للسفر إلى الدول الاخرى لتطبيقها.

وقال الدكتور أحمد حنفى رئيس اتحاد تنمية مصر، وأحد القائمين على الحملة لـ"اليوم السابع"، إن الحملة تهدف الحفاظ على الموارد البشرية المهدرة فى مصر والتى يستفاد منها دول أجنبية دون ان تستثمر داخل مصر.

واضاف، أن القائمون على الحملة انتهوا من اعداد مشروع مكتمل الأركان برؤية وهدف ورسالة وإستراتيجية بعيدة المدى للحفاظ على الموارد البشرية من عقول مصر والاهتمام بهم ورعايتهم ومن ثم تنفيذ اختراعاتهم داخل مصر على ان يتبنى تنفيذ هذا المشروع بمقترحاته الدولة .

وأشار الى ان المحتوى يتضمن مقترحات عديدة اهمها انشاء بورصة ومجلس قومى للمخترعين والمبتكرين والباحثين العلميين بالإضافة الى تضمنه مشروع قانون من اجل عمل تسهيلات استثمارية لتنفيذ الاختراعات بعقول مصرية وباستثمارات تتم على ارض مصر .

وأوضح ان هناك مقترحات اخرى سيتم دراستها مع نقابة المخترعين وغيرها من الكيانات المهتمة والمتضامنة مع الحملة كى يتم دمجها او تكاملها مع المقترحات التى تم دراستها وسيتم عرضها على الجهات السيادية فى الدولة ثم طرحها امام الرأى العام فى مؤتمر صحفى سيتم الاعلان عنه قريبا.

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