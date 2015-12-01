غدا.. الحكم على البلتاجى وصفوت حجازى والخضيرى فى "تعذيب محام بالتحرير"

تصدر محكمة النقض، غدا الأربعاء فى ثالث جلساتها، حكمها فى الطعن المقدم من القيادات الإخوانية محمد البلتاجى وصفوت حجازى وحازم فاروق والمستشار محمود الخضيرى والوزير السابق أسامة ياسين و عمرو زكى ومحسن راضى وآخرين، فى قضية تعذيب محام بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير، وذلك على الأحكام الصادرة عليهم من محكمة الجنايات في11 أكتوبر العام الماضى، والتى تتراوح مابين السجن 3 سنوات و15 عاما.

كانت محكمة النقض قد أجلت الطعن فى جلساتها الأولى بسبب عدم وجود مفردات القضية وفي جلساتها الثانية تم حجز الطعن للحكم لجلسة الغد.

الجدير بالذكر، أن نيابة النقض طالبت بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في 11 اكتوبر العام الماضي قد قضت بالسجن 15 عاما على كل من "محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، والسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيرى، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكى، ومحسن راضى".

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية بلاغ من المحامى أسامة كمال، فى عام 2011، قال فيه إنه "كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة".

وأضاف مقدم البلاغ، أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.

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