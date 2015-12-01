إنطلاق ماراثون انتخابات الإعادة بالإسماعيلية.. و10 مرشحون يتنافسون لحسم 5 مقاعد

ينطلق قبل قليل ماراثون جولة الإعادة لانتخابات البرلمان فى الإسماعيلية، والتى يتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد بعد حسم المقعد الأول بالدائرة الأولى للمهندس محمود عثمان ب52 الف و389 صوت ليصل مرشحين للإعادة فى نفس الدائرة على مقعد واحد وهما اللواء أشرف عمارة مرشح مستقل وحصل فى الجولة الأولى على 14 ألف و531 صوت، والمهندس أحمد نصر الله مرشح فردى عن حزب مستقبل وطن وحصل فى الجولة الأولى على 8 آلاف و818 صوت.

وتستعد الدائرة الأولى لخوض جولة الإعادة بين عمارة ونصر الله وتحالفات كثيرة حول المرشحين وبالرغم من إعلان المهندس محمود عثمان الفائز من الجولة الأولى بأنة على الحياد بين المرشحين ولن يدعم أحد حسما للشائعات التى تواردت حول تدعيم عثمان لنصر الله والواقع يؤكد انقسام بين مؤيدى عثمان حول ترشيح كلا المرشحين.

وفى الدائرة الثانية والتى تضم القنطرتين شرق وغرب يتنافس فيها عصام منسى وحصل على 10 آلاف و387 صوت فردى مستقل ومدعوم من بعض العائلات فى القنطرة شرق وغرب ومحمد طلبة وحصل على 5 ألاف و270 صوت فى الجولة الأولى وهو مرشح مستقبل وطن.

وفى الدائرة الثالثة والتى تضم مركز الاسماعيلية ومدينة فايد ومدينة ابوصوير والتى يتنافس فيها أربعة مرشحين، فقد تعتبر دائرة تكسير العظام والتحالفات بها منقسمة إلى مراكز فمركز الإسماعيلية يمثله المستشار عبد الفتاح عبداللة وحصل فى الجولة الأولى على 11الف و206 صوت ومدعوم من أبناء مركز الإسماعيلية وضواحيها ومدينة فايد يمثلها إبراهيم رفيع مرشح حزب الشعب الجمهورى وحصل فى الجولة الأولى على 11 الف و768 صوت ومدينة ابوصوير يمثلها مرشحين هما العميد احمد شعيب مرشح حزب المؤتمر وحصل على 16 الفو775 صوت ومحمد فوزى عبد الحليم وحصل على 9 آلاف و960 صوت والتحالفات الأكثر وضوحا بين المستشار عبد الفتاح عبداللة واحمد شعيب من جهة ومن جهة أخرى بين إبراهيم رفيع واحمد شعيب وخاصة فى ابوصوير هذه الدائرة نصيبها مقعدين من الأربعة مرشحين.

والدائرة الرابعة وهى دائرة التل الكبير والقصاصين ويتنافس فيها احمد بدران البعلى وحصل على 10 آلاف و27 صوت ومحمد على مصطفى وحصل على 9 الف976 صوت والاثنان من مدينة القصاصين الأمر الذى يجعل التحالفات محصورة معظمها فى القصاصين وتبقى مدينة التل الكبير التى خرجت من المنافسة جزء منها يدعم بدران والجزء الآخر يدعم محمد على مصطفى

>وبفوز محمود عثمان بأحد مقعدى الدائرة الأولى يتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد ومن المفترض أن يصوت 781 ألفا و527 ناخبا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".



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-اشرف عمارة



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2- احمد نصر الله



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3-احمد شعيب



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4-المستشار عبد الفتاح عبداللة



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5-محمد طلبة



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6- محمد على ابومصطفى



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7- احمد بدران البعلى



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8- سعد منسي



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9-إبراهيم رفيع



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10 محمد فوزى عبد الحليم