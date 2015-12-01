صحافة المواطن..مقتل طالب بجامعة الزقازيق على يد صديقه بسبب "هزار المطاوى"

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ سعيد الفخرانى صورة لمقتل أحد طلاب كلية التكنولوجيا والتنمية، بجامعة الزقازيق على يد صديقه، صباح أمس الاثنين، إثر طعنة فى الصدر بعد مشاجرة نشبت بينهما بسلاح أبيض "مطواة" على سبيل الدعابة، كما جاء فى رسالة القارئ.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



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رسالة القارئ لليوم السابع



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القارئ يرسل لليوم السابع الحساب الخاص بالقتيل



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القاتل والقتيل أصدقاء



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صورة للقتيل بعد تعرضه لطعنه فى الصدر



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صورة للقتيل



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صورة للقتيل وصديقه