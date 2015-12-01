ضبط عاطل وراء سرقة موظف شركة أدوية بالإكراه قرب جراند مول بالمعادى

ألقى ضباط الإدارة العامة لبماحث القاهرة، القبض على عاطل قام سرقة موظف شركةـ أدوية تحت تهديد السلاح بمنطقة المعادى و حرر محضر بالواقعة.

كانت دورية أمنية تقوم بتفقد الحالة الامنية اعلى بشوارع المعادى برئاسة النقيب / احمد الشربينى ـ ضابط مباحث إدارة التأمين المنطقة وبصحبته القوة المرافقة بشارع 250 دائرة قسم شرطة المعادى استغاث به "خالد.ع.م"24 سنة موظف بشركة أدوية ومقيم محافظة الجيزة لقيام أحد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " بسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنة تحت تهديد السلاح الأبيض بتمشيط المنطقة وتتبع خط سير هروب المتهم تمكن بمعاونة أمين البحث / صبحى السيد احمد ـ من قوة إدارة تأمين المعادى والمعين بالطوف الامنى بمنطقة الجراند مول من ضبطه وتبين انه يدعي"محمد.ع.ح" 28 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المعادى والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 19908 لسنة 2014م المعادى "مخدرات " والمحكوم عليه فى القضية رقم 1770 لسنة 2013م " مخدرات ، سلاح " والمقضى عليه فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 15/1/2015م اثناء استقلاله دراجة بخارية رقم أ ج ب 9784 ماركة دايو سوداء اللون " ملكه " وبحوزته سلاح أبيض " كتر " والهاتف المحمول المستولى عليه

>بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار الية وبعرضه على المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .