كاميرون: البرلمان البريطانى يصوت غداً على شن ضربات جوية ضد داعش بسوريا

>قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون انه سيدعو ليوم واحد من النقاش فى مجلس العموم البريطانى والتصويت يوم الاربعاء على شن المملكة المتحدة ضربات جوية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة داعش فى سوريا.

ويأتى هذا القرار بعد أن قال زعيم حزب العمال جيرمى كوربين انه قد يمنح نوابه الإذن فى التصويت بشكل حر فى هذا الشأن.

وأضاف كاميرون ان هناك دعم برلمانى "متزايد" لتوجيه ضربات جوية، قائلا ان هذا هو "الشىء الصحيح الذى ينبغى عمله" ويخدم المصلحة الوطنية، وانتقد كوربين قرار عدم إجراء مناقشة لمدة يومين حول هذه المسألة.