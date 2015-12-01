أخبار عاجلة

رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العفو الدولية: استغلال العمال لا يزال "متفشيا" فى دولة قطر

Google+ Print
العفو الدولية: استغلال العمال لا يزال "متفشيا" فى دولة قطر العفو الدولية: استغلال العمال لا يزال "متفشيا" فى دولة قطر

>قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن استغلال العمال لا يزال "متفشيا" فى دولة قطر على الرغم من ادخال بعض الإصلاحات منذ فوز الدولة الخليجية بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم قبل خمس سنوات.

وفى بيان صدر قبل الذكرى السنوية لفوز قطر بحق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 قالت المنظمة الحقوقية إن نظام "الكفالة" فى قطر يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم. ويمثل الأجانب 94 فى المئة من قوة العمل فى قطر.

وامتنعت وزارة العمل القطرية عن التعليق على البيان الذى وصف التعديلات الأخيرة على قوانين العمل باعتبارها مجرد "ترقيع".

ورفض مسئول فى الوزارة تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية وقال إنها تهدف إلى "خلق دعاية سلبية عن دولة قطر فى الخارج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365