العفو الدولية: استغلال العمال لا يزال "متفشيا" فى دولة قطر

>قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن استغلال العمال لا يزال "متفشيا" فى دولة قطر على الرغم من ادخال بعض الإصلاحات منذ فوز الدولة الخليجية بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم قبل خمس سنوات.

وفى بيان صدر قبل الذكرى السنوية لفوز قطر بحق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 قالت المنظمة الحقوقية إن نظام "الكفالة" فى قطر يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم. ويمثل الأجانب 94 فى المئة من قوة العمل فى قطر.

وامتنعت وزارة العمل القطرية عن التعليق على البيان الذى وصف التعديلات الأخيرة على قوانين العمل باعتبارها مجرد "ترقيع".

ورفض مسئول فى الوزارة تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية وقال إنها تهدف إلى "خلق دعاية سلبية عن دولة قطر فى الخارج".