تسوس الأسنان يعرضك لمشاكل الهضم أهمها الحموضة وتقلصات المعدة

تسوس الأسنان أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل عديدة، منها إهمال تنظيف الأسنان وكذلك التغذية الخاطئة وغير الصحية، مما تجعل الشخص يضطر إلى اللجوء أحيانا لخلع بعض الأسنان، كما يمكن أن يتسبب تسوس الأسنان فى رفع فرص التعرض لبعض الأمراض والمشاكل الهضمية. تسوس الأسنان

>حول ذلك يقول دكتور محمد عماد استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن تسوس الأسنان أحد المشاكل الصحية التى تتعلق بصحة الفم، والتى تضطر الشخص للجوء لخلع الأسنان أو الضرس بهدف التخلص من ألم التسوس. علاقة خلع الأسنان بحدوث مشاكل الهضم

>واستكمل د. عماد قائلا "يعتمد نجاح عملية هضم الطعام على اهتمام الشخص بمضغ الطعام جيدا من خلال الأسنان والضروس، نظرا لأن أولى خطوات عملية الهضم تبدأ من خلال قيام الأسنان والضروس بمضغ وطحن الطعام جيدا حتى يسهل هضمه بدون حدوث مشاكل صحية تتعلق بالهضم. أهم المشاكل الهضم بسبب فقدان الأسنان والضروس

>وتابع د. عماد قائلا "فى حالة تسوس الأسنان والضروس يضطر الشخص اللجوء إلى خلع الأسنان بدون الاهتمام بالاستعاضة بتركيب الأسنان أو ضروس مكان الأسنان التى تم خلعها، مما يؤثر ذلك على عملية الهضم حدوث مشاكل صحية بالجهاز الهضمى وأهمها":

>1)مشاكل القولون.

>2) تقلصات المعدة أحد المشاكل التى يتعرض لها الشخص نتيجة عدم مضغ الطعام جيدا.

>3)حدوث الألم بالمعدة.

>4)الحموضة نتيجة سوء الهضم.

>5)قرحة بالمعدة. نصائح ضرورية

>لذلك ينصح الدكتور عماد بضرورة اهتمام الشخص بالاستعاضة بتركيب أسنان أو الضروس من خلال التركيبات الثابتة أو المتحركة حسب الحالة الصحية والاقتصادية المناسبة لشخص لتجنبه التعرض لمشاكل الهضم والجهاز الهضمى.

شبكةعيونالإخبارية

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