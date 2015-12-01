رفض الطعن المطالب بإعادة الانتخابات بدسوق فى كفر الشيخ

قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، برفض الطعن المقام من صفى الدين محمود عبد الوهاب المرشح عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دسوق بكفر الشيخ، والذى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ بوقف جولة الاعادة وإعادة العملية الانتخابية بين جميع المرشحين.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 13719 لسنة 62 قضائية عليا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بكفر الشيخ .