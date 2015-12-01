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محافظ بورسعيد: المحافظة على الخريطة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس

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محافظ بورسعيد: المحافظة على الخريطة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس محافظ بورسعيد: المحافظة على الخريطة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس
أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين، محافظ بورسعيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا يقضى بوضع شرق بورسعيد على الخريطة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس والذى يقدر مساحته بـ 460 كم2 لـمدن القناة والعريش، لافتا إلى أن ما يحدث يعد إنجازا على أرض الواقع.

وقال المحافظ لـ"اليوم السابع"، إن المشروعات التى تقام على شرق بورسعيد والمجهود المبذول وكم العمل والإنجازات يؤكد أن هناك فريقا من المهندسين والفنيين المهرة يعملون كخلية نحل فى حب وأنهم بالفعل يكتبون تاريخا للأجيال القادمة ليعرفوا عظمة المصريين.

وأضاف المحافظ أن المشروع ينقسم لـ 3 محاور رئيسية، الأول محور منطقة شرق بورسعيد والميناء وربطهما معا بشبكة طرق وأنفاق ومناطق لوجيستية وصناعية، وأرصفة بطول 500 كم2 وعرض 500 متر ومجرى مائى وقناة جانبية بطول 9 كيلو متر وعرض 250 مترا وعمق 18،5 متر تسمح لمرور السفن دون إنتظار لقوافل الجنوب والشمال .

وعن المنطقة الصناعية، أكد المحافظ أنها تضم 40 مليون متر مربع، وتم البدء من خلال تقسيمها لـ 4 مناطق كل منطقة 4 مليون متر بإجمالى 16 مليون متر مربع منها مناطق للسيارات ومستلزماتها ومكوناتها والمعدات الهندسية والمنزلية والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات والأدوية، وكذلك المشروعات الاستثمارية التى يختارها المستثمر.

و تطرق المحافظ إلى المنطقة السكنية المزمع إنشاؤها على مساحة 4 كيلو مترا لبناء 10 وحدة سكنية كمرحلة أولى تسع لـ 150 ألف مواطن، بالإضافة إلى مساحة 23 ألف فدان للإستزراع السمكى وغيرها من الأحواض الموجودة والمعدات ومصانع لتغليف الأسماك وبطاريخها والتى تعد من أفضل وأجود أنواع الأسماك .

وفى السياق ذاته، أكد نصر الدين أن هناك جهدا يفوق الوصف بمداخل الأنفاق التى يصل عمقها من سطح الأرض 46 مترا مربعا، مضيفا:" نجد خرسانات تصب على مسافة 56 مترا.. المجهود المبذول يشبه بناء وعظمة "السد العالى" .

وأشار المحافظ الى أن محور 30 يونيه تقدر تكلفته مليار و400 ألف جنيه ويتكون من 10 حارات بينهم 2 للنقل وعرض 55 م2 و3 أنفاق تقام شرق بورسعيد ونفق للقطارات و2 للسيارات بعرض 11 ،4 متر وطول 4 كيلو متر و7 كيلو متر لنفق القطار.

من جهة أخرى أشار المحافظ، إلى أن الدولة تتجه الآن لإنشاء محطات تحلية شمال شرق بورسعيد نظرا لوجود بعض المشاكل التى تعرض سد النهضة وتقوم بشد خط للمياه جنب القناة، بالإضافة لإنشاء 4 سحارات كبيرة بالإسماعيلية لتصل إلى شرق القناة.

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مصر 365

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