الإدارية العليا تقضى برفض الطعن على انتخابات دائرة المرج

قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من صلاح أحمد دبور، والذى يطالب بوقف استمرار إجراء العمليه الانتخابيه والتى شابها البطلان، ووقف إعلان نتيجة الانتخابات، وإلغاء الجولة الاولى فى دائرة المرج.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 13403 لسنه 62 ق ع كلا من رئيس اللجنه العليا للانتخابات ورئيس اللجنه العامه للانتخابات.

وقال الطعن إن العملية الإنتخابية بالدائرة شابها البطلان بل وأصبحت بالفعل باطله، مستندا لحكم المحكمه الاداريه العليا بالغاء الانتخابات بدائرة الرمل.

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