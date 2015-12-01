الإدارية العليا تقضى برفض طعن إعادة الانتخابات البرلمانية بالأميرية والزيتون

قضت منذ قليل، دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من إمام محمد حسنين متولى مرشح عن دائرة الزيتون والأميرية، والذى يطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الادارى والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باعلان نتيجة الانتخابات عن دائرة الأميرية والزيتون .

واختصم الطعن رقم 13724 لسنة 62 قضائية عليا كلا من وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنه العامة للانتخابات .

وقال الطعن أنه ثبت واقعة تقديم رشاوى انتخابية كما ورد بالمحضر رقم 8019 لسنه 2015 جنح الأميرية والذي تقدم الطاعن بصورة تفيد أن المترشح زكريا سيد زكريا قام بدفع مبالغ ماليه الي سيدات وشباب فقراء من اجل التصويت .