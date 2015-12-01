حبس عاطلين لاتهامهم بتزوير العملات الورقية وترويجها على عملائهم بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس "ع.ا" و "ص.ا" عاطلين لاتهامهم بتزوير النقود وترويجها على عملائهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الأموال العامة بالجيزة قد تمكنت من ضبط عاطلين لاتهامهما بتزوير النقود بمنطقة العجوزة، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ مالى مزيف، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد محمد حسن، مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، تفيد بتزوير "ع.ا"، و"ص.ا"، للنقود، وأنهما يروجان العملات المزيفة على عملائهما، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما بمنطقة العجوزة وبحوزتهما 2500 جنيه مزيفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.