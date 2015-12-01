مكياج لـ تكبير العين مع Bouba

يستطيع المكياج أن يخفي كلّ عيوب الوجه، كما له تأثير كبير على شكل العين. فهل فكرت يوماً أنّه بإمكانك تغيير عينيك بالمكياج وتكبيرهما بشكل طبيعي؟ إليك في هذا الموضوع تفاصيل تطبيق مكياج عيون يكبّر العين، مع خبير التجميل بوبا.

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خطوات مكياج تكبير العين :

-استخدمي الكحل الأسود على الجفن السفلي من وسط العين نحو الزاوية الخارجية.

-انتقلي إلى الزاوية الخارجية من الجفن العلوي لسحب العين.

-امزجي الكحل بالفرشاة بشكل يرفع الجفن العلوي.

-استخدمي الظلال الداكنة عند الزاوية الخارجية للجفن العلوي.

-انتقلي إلى الظلال الفاتحة من الزاوية الداخلية للجفن العلوي نحو وسط العين.

-حدّدي حاجبيك.

-ضعي الرموش المستعارة.

-أضيفي الماسكرا لتكثيف الرموش.



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