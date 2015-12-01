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استبعاد مرشح "مسجل "ورفض طعن اعادة الانتخابات بعين شمس

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استبعاد مرشح "مسجل "ورفض طعن اعادة الانتخابات بعين شمس استبعاد مرشح "مسجل "ورفض طعن اعادة الانتخابات بعين شمس
قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من الحسيني محمد إسماعيل و أيمن جورج سامى وحسام فؤاد الشيخ، والذى يطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة العاشرة بعين شمس فردى وقوائم وإلغاء الاعاده بين المرشحين عدا حسن عبد الوهاب .

واختصم الطعن الذي حمل رقم 13715 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة العاشرة بالقاهرة .

وقال الطعن ان المرشح حسن عبد الوهاب أحمد سلامة ليس له حق ممارسة العمل السياسي وذلك لصدور حكم جنائى بات ويحرمة من مباشرة العمل السياسي والحكم يحمل رقم 10440 لسنة 2013 جنايات الجديدة والقضية مقيده سلاح وبلطجة .
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